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Amatör balıkçıların yeni adresi Borcak Göleti

- Borcak Köyü Muhtarı Osman Çırakoğlu;

- "Borcak Göletine işletmeci arıyoruz"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Borcak köyünde bulunan Borcak Göleti Bilecik'te balık tutkunların yeni mekanı olurken, Köy Muhtarı Osman Çırakoğlu gölette işletmeci arıyor.

Osmanlı Devletinin kurulduğu Söğüt ilçesine 10 dakikalık mesafede olan 105 nüfuslu tarihi Borcak Köyü içerisinde bulunan Borcak Göletti Bilecik'te balık tutkunların yeni mekanı oldu. Gölette aynalı sazan, kambur sazanın bolca bulunduğu söyleyen amatör balıkçıklar, temiz havası ve gölettin güzelliğiyle kendileri için vazgeçilmez bir mekan olduğunu dile getirdiler.

"İşletmeci arıyoruz"

Gölettin yapımına 1993 yılında başlandığını ve 1998 yılında muhtarlıklarına teslim edildiğini anlatan Borcak Köyü Muhtarı Osman Çırakoğlu, "Göletimiz eskiden amatör balıkçıların ilgisi azdı. Son yıllarda bu gölet onlar için cazibe noktası haline geldi. Bu göletin yanında 400 metrekarelik muhtarlığımıza ait bir tesisimiz bulunuyor. Bu tesise muhtarlık olarak bir işletmeci arıyoruz. Buraya gelen amatör balıkçılar, piknikçi aileler için oturup çay içebilecekleri, bir yemek yiyebilecekleri bir yer yapılsın. Buraya gelen arkadaşlarda rahatça bir vakit geçirsinler isterim" dedi.

(CKT-MET-Y)



09.08.2017 12:29:32 TSI

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