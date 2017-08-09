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Sosyal medya fenomenlerinden Batı Karadeniz'e büyük ilgi



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın bölgeye getirdiği sosyal medya fenomenleri Batı Karadeniz'i tanıttı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı sosyal medya üzerinden Batı Karadeniz Bölgesinin doğal güzelliklerinin ve turizm değerlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımına katkıda bulunmak için Ajansın faaliyet gösterdiği Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinden oluşan Batı Karadeniz Bölgesinin tanıtımını yapmak amacıyla yedi kişiden oluşan bir sosyal medya fenomeni grubunu 9-15 Temmuz tarihlerinde bölgeye getirdi.

Tanıtım etkinliğinde bulunan heyet içerisinde 4 Türk ve 3 Yabancı fenomenin yer alması sağlanarak bölgenin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tanıtımı hedeflendi. Heyetin etkinlik süresince bölgede Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde ikişer gün vakit geçirmeleri sağlandı.



Tarihi ve turistik güzellikler tanıtıldı

Katılımcılara bölgenin tarihi, turistik ve kültürel alanları ile doğal güzelliklere sahip yerleri gezdirilerek fotoğraf ve video çekmeleri, bunları sosyal medya üzerinden paylaşmaları sağlandı. Etkinlik boyunca Instagram üzerinden toplam 43 fotoğraf/video gönderimi ile 288 hikaye paylaşımı gerçekleştirildi.



Sosyal medyada beğeni rekoru kırdı

Etkinlik boyunca yapılan paylaşımlardan fotoğraflar kısa sürede toplam 379 bin beğeni almış ve videolar ise 115 bin görüntülenmeye ulaştı. Yaklaşık yarım milyon insanın paylaşımları doğrudan beğendiği/etkileşime geçtiği bu etkinlik kapsamında yer alan 7 Instagram fenomeninin toplamda 6,8 milyona ulaşan takipçisi eş zamanlı olarak tüm paylaşımları görebildi. Ulusal ve yerelde farklı Instagram hesaplarından TV kanalları, köşe yazarları ve diğer kullanıcılar da bu etkinlikten haberdar olarak kendi sosyal medya hesaplarından yapılan gönderimleri tekrar paylaşarak tanıtımın daha geniş kitlelere ulaşmasına çok önemli katkıda bulundu.

Fenomenlerin bölgede gezilen noktalarla ilgili görüşleri ve dünya örnekleriyle kıyaslamaları da geri bildirimlerle alınarak ilgili kurum/kuruluşlarla süreç içerisinde paylaşılacak. Turizmde tanıtıma modern ve farklı bir bakış açısı getiren bu etkinliğin popüler kültürde kendine yer edinerek, bölgeye sağlayacağı katma değerin alışılmış yöntemlere göre daha yüksek olacağı düşünülüyor.

(OA-OA-Y)



09.08.2017 12:32:50 TSI

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