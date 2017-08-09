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Adana Demirspor alt yapısı sezonu açtı



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ADANA (İHA) - TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un U12, U14, 15, 16, U17, U19 ve U21 takımları sezonu açtı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'ndeki açılışta, alt yapıyı oluşturan genç oyunculara hitaben yaptığı konuşmada, "Hem A takım, hem de geleceğe umutla baktığımız gençler için Muharrem Gülergin sezonunun iyi geçmesini diliyorum. İnşallah, her branşta başarıyı yakalamayı istiyoruz. Bunu da başaracağınıza inanıyorum" dedi.

Genç oyunculara uyarılarda da bulunan Başkan Gökoğlu, "Disiplin çok önemli. Kimse unutmasın ki burası Adana Demirspor Kulübü. Bu kapıdan içeri girdiğinizde Demirspor armasına yakışan disiplin ve ahlakı sergileyeceksiniz. Sergileyemeyen olursa Allah işini gücünü rast getirsin. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah yardımcınız olsun" diye konuştu.

U14 takımını Temin Süngürlü, U15 takımını Erhan İnan, U16 Takımını Ayhan Vurankartal, U17 takımını Cengizhan Köksal, U19 takımını Fatih Tevek, U21 takımını Arman Bozkaya çalıştıracak. Alt yapının sorumluluğunu ise geçen yıl olduğu gibi Kubilayhan Yücel yapacak.

Sezon açılışına kulüp yöneticileri Mustafa İzgioğlu, Şentürk Çalık, İsmail Tanrıverdi ve Kazım Bozan da katıldı.

(ELF-Y)



09.08.2017 12:33:00 TSI

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