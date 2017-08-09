NEÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü bu yıl ilk kez öğrenci alıyor
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KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü bu yıl ilk kez öğrenci alacak. 60 öğrencinin alınacağı bölüme girmek için adaylar özel yetenek sınavında ter döktü.
Bölüm hakkında bilgi veren AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Beden Eğitimi ve Spor bölümüne 60 öğrenciyi seçmek için sınavın gerçekleştirildiğini söyledi. Bu sınavı ilk kez gerçekleştirdiklerini ve bölüme ilk kez öğrenci alınacağını belirten Kırbıyık, "2016'da kurulan bölümümüze 2017'de ilk kez öğrenci alıyoruz. Sınavda kullanmış olduğumuz cihazlar Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin belirlediği cihazlardır" dedi.
Sınavda koordinasyonunun 8 bölümden olduğunu ifade eden Kırbıyık, hiçbir branşa ağırlık verilmediğini bütün branşların test edildiğini söyledi. Farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin jüri üyesi olarak görev yaptığını ifade eden Kırbıyık, sınavın son derece objektif olduğuna vurgu yaparak, "Şeffaf bir sınav olma özelliğini taşıyor. Herkes her türlü veriyi görebiliyor. Anında herkese buradaki bilgiler ulaşabiliyor. Şu an aynı zamanda burada yapılmakta olan sınav, dışarıdaki izleyicilere de canlı olarak aktarılmaktadır. Herkes bu sınavı rahatlıkla takip edebilmektedir" şeklinde konuştu
"Akademik olarak da başarılı öğrenciler yetişecek"
AKEF Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Uzun da öğrencileri koordinasyon parkuruna bağlı olarak sınava tabi tuttuklarını, temel motorik özelliklerin ölçülerek öğrencilerin alımının yapıldığını kaydetti. Sınavın gayet şeffaf olduğunu vurgulayan Uzun, bütün düzeneklerin dışarıdan takip edilebildiğini belirtti. 5 ayrı kamera ile tüm sistemin analiz edildiğini aktaran Uzun, öğrencilerin itiraz etmesi halinde hangi istasyonda itiraz varsa o istasyonu kayıt eden kameradan analizin yapıldığını belirtti. Uzun, "Genel anlamda öğrencilerin temel motorik özelliklerini ölçtüğümüz için öğrencilerin beden eğitimi öğretmenliği yapıp yapamayacağı konusunda bir kanıya varmaya çalışıyoruz. Buna bağlı olarak da öğrencileri sınav sonucuna göre alacağız. Başvuru puanımız 250 puan. Gelen öğrencilerimizin akademik anlamda da başarılı olacağını düşünüyoruz. İyi bir eğitim-öğretim yapmak için buna önem veriyoruz" dedi.
(AH-Y)
09.08.2017 12:33:15 TSI
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