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Halk konserine Çamlıca'dan yoğun katılım



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından Çamlıca Mahallesi'nde düzenlenen halk konserlerine katılım bir hayli yoğun oldu.

Vatandaşların yoğun olarak katılım gösterdiği konser programlarının son durağı Çamlıca Mahallesi oldu. Tombakzade Caddesi üzerinde bulunan Çamlıca Spor Sahası'nda gerçekleştirilen halk konserinde, Eskişehir'in tanınan ses sanatçısı Saim Günal sahne aldı. Konsere, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tepebaşı İlçe Başkanı Vural Yörük, Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Bolat, Çamlıca Mahallesi Muhtarı Savaş Hancı da katıldı. Sevilen şarkıları konsere katılan çok sayıda vatandaş ile birlikte seslendiren Saim Günal, Çamlıca sakinlerine keyifli bir gece yaşattı.

Konser programına katılarak vatandaşlar ile bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çamlıcalılar ile birlikte halay da çeken Başkan Ataç burada bir konuşma yaparak, "Bizler, mahalle sakinlerimizi bir araya getirecek etkinlikler düzenlemeyi her zaman çok önemsiyoruz. Bu konser programlarının da amacı bu. Hem günlük hayatın stresinden biraz olsun uzaklaşın hem de komşularınız ile birlikte güzel vakit geçirin istiyoruz. Eskişehir'in sevilen sanatçılarını farklı mahallelerde sizlerle buluşturuyoruz. Buradaki kalabalığı görünce de anlıyorum ki; güzel bir iş yapıyoruz. Halk konserlerimiz bir süre daha devam edecek. Umuyorum ki eğlenceli anlar yaşayacaksınız. Bu güzel kalabalıktan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Çok sayıda Eskişehirlinin katıldığı etkinlikte belediye ekipleri tarafından mahalle sakinlerine patlamış mısır ikram edilirken, 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşlar keyifli bir gece yaşadı. Programa katılan mahalle sakinleri Başkan Ataç'a ve Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini iletirken, etkinlik hep bir ağızdan söylenen İzmir Marşı ile son buldu.

(MSY-MET-Y)



09.08.2017 12:35:23 TSI

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