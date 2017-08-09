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'Şehrin Ateşi' 17 Ağustos'ta yanacak



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Çalıştayı Şehrin Ateşi 17-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Odunpazarı meydanında düzenlenecek olan Şehrin Ateşi'ne çok sayıda sanatçı katılacak. Sanatçılar tarafından farklı seramik pişirim teknikleri uygulanacak olan etkinliğe 2'si yabancı 14'ü yerli olmak üzere toplamda 16 sanatçı katılacak. Sanatçılar çalıştay boyunca farklı pişirim teknikleri kullanacak. 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Çalıştayı'nın açılışı 17 Ağustos 2017 Perşembe günü Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda yapılacak. 17-19 Ağustos 2017 tarihlerinde devam edecek olan çalışmalar Odunpazarı Hicri Sezen Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Çalıştayı boyunca sanatçıların yapacağı eserler 20 Ağustos 2017 Pazar günü saat 18.00'da Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sergilenecek. 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Çalıştayı ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 220 13 21 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecek.

(MSY-Y)



09.08.2017 12:36:01 TSI

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