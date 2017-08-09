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TOKİ konutlarına yeni meydan



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, Camikebir mahallesi kentsel dönüşüm alanında meydan düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, Camikebir Mahallesi TOKİ konutları film platosu çevresinde meydan düzenleme çalışmalarına başladı. Cadde yönünün yeniden belirlenerek düzenlenmesinin ardından ortaya çıkan boş alan için hazırlanan proje uygulanmaya başladı. Proje kapsamında geniş bir meydan düzenlenerek iki farklı alanda olmak üzere yaklaşık 60 araçlık otopark, meydan çevresinde 2 metrelik yaya yolu, 5 bin metrekare sert zemin döşemesi ve 7 bin metrekare yeşil alan olmak üzere Düzce'ye yepyeni bir meydan kazandırılacak. Acil toplanma alanı olarak da kullanılabilecek geniş meydan, düzenlemesi tamamlandığında çeşitli festival ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak konuma gelecek.

(TT-RFK-Y)



09.08.2017 12:36:50 TSI

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