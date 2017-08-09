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'DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi'nde sona yaklaşıldı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:35
'DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi'nde sona yaklaşıldı
'DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi'nde sona yaklaşıldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - DAP İdaresi adına, 2016 yılı başından bu yana Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülen "DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi" kapsamındaki çalışmada sona gelindi.
TTGV tarafından oluşturulan raporların nihai değerlendirilmesi amacıyla, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı idari binasında proje "Yönlendirme Kurulu" toplantısı düzenlendi. Yapılan toplantıda, ortaya çıkan sonuçlar "Yönlendirme Kurulu" üyeleriyle paylaşılarak, değerlendirilmeye alındı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, "Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi'nde hedeflenen çıktılar ve raporlar tamamlandı diyebiliriz. Bu çalışma ile bölgenin analizi yapıldı. Şimdi ise, kuvveden fiile geçme zamanı. Hazırlanan raporlar ve stratejiler bölgede girişimcilik ekosistemine yönelik bundan sonra yapılacak çalışmalar için de bir rehber olacaktır. Burada, kalkınma ajanslarımızın sayın genel sekreterleri, bölgemizden ve merkezi kurumlardan katılan güzide temsilcilerimiz ile bölgede sanayinin ve girişimciliğin geliştirilmesi için öncelikle yoğunlaşmamız gereken alanları tartışacağız. Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla bölge için en çok katma değer sağlayabileceğimiz ve hayati önemde gördüğümüz müdahale alanlarını sizlerin görüşleri doğrultusunda tespit etmeye çalışacağız. Katılımınız ve katkılarınız için tekrar teşekkürlerimi sunuyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Açılış konuşmasının ardından Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) uzmanları tarafından proje raporlarına ait sunumlar gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'in yaptığı toplantıda, çıktıların değerlendirilmesi amacıyla, toplantıya katılan 'Yönlendirme Kurulu' üyelerine söz verilerek, görüşleri alındı.
Toplantıya, Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Fırat Teknokent temsilcileri ile DAP-ÜNİB Sanayi Sektörü Koordinatörlüğü'nden oluşturulan Yönlendirme Kurulu üyeleri katıldı.
Süreç nasıl işledi?
03 Aralık 2015 tarihinde, DAP İdaresi ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında imzalanan sözleşmeyle start alan proje kapsamında, 14 ilde, 200'ü aşkın firma ve ilgili kurum ziyareti, 150'ye yakın anket, 8 çalıştay ve çok sayıda toplantı gerçekleştirilerek, bölgenin stratejik yol haritası belirlenmeye çalışıldı. Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesiyle ayrıca, bölgenin sanayi sektörü ve girişimcilik ekosistemi analiz edilerek bölgesel müdahale alanları ve gelişim stratejileri belirlenmeye çalışıldı ve firmaların, üretim teknolojisi alt yapıları ve rekabet güçleri sorgulandı. Proje kapsamında üzerinde çalışılan ve bölgede mevcut yapılanmalar olan; Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) yapılanmalarının değerlendirilmesi ve gelişim stratejilerinin belirlenmesi çalışmaları yürütüldü. Ayrıca bölgede 4 ilde kümelenme yol haritalarının hazırlanması, üniversite- sanayi etkinliğinin değerlendirilmesi ve bölgesel teknoloji transfer merkezi fizibilitesi, KOBİ gelişim stratejisi ve serbest bölge fizibilitesi çalışmaları gerçekleştirildi.
"DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi"yle, önümüzdeki dönem de gerekli planlamaların oluşturulması ve bölgede proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarda kullanılacak yöntem ve metodolojilerin bu çalışma sonuçları doğrultusunda netleştirilmesiyle program hedeflerinin gerçekleştirilmesi sağlanmış olacak.
(ERZ-Y)

09.08.2017 12:37:28 TSI
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