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Toplu nikah için çalışmalar başladı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi ile Roman Kadınlar Derneği Düzce'de bulunan Roman vatandaşların 'Resmi Nikah'a teşvik edilmesi ve 'Toplu Nikah' yapılması için işbirliği yapacak.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı Başkanlığında Çamköy TOKİ Sosyal Tesisleri'nde, 'Düzce'de Yaşayan Roman Vatandaşların Yaşam Şartlarını İyileştirmesi' konulu toplantı yapıldı. Belediye Başkan Vekili Kadir Badur, Belediye Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl jandarma Alay Komutanı Albay Yılmaz Özdemir'in de katıldığı toplantıda Roman vatandaşların talep ve önerileri değerlendirildi. Toplantıda, Roman vatandaşların evlilik işlemlerinde 'Resmi Nikah' yapılmasına yönelik konular da ele alındı. Ayrıca, 'Toplu Nikah' için de hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Bu amaçla Düzce Belediyesi ile Roman Kadınlar Derneği'nin işbirliği yapması öngörüldü.

(TT-RFK-Y)



09.08.2017 12:37:57 TSI

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