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Ulaşımda usulsüz Samkart kullananlara cezalar geliyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:36
Ulaşımda usulsüz Samkart kullananlara cezalar geliyor
Ulaşımda usulsüz Samkart kullananlara cezalar geliyor
- Başkalarına ait Samkart kullanan kişilerin tespit edilmeleri halinde birinci usulsüz kullanımda 50 tam bilet ücreti, ikinci usulsüz kullanımda 100 tam bilet ücreti tahsil edilecek

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından alınan yeni bir kararla ulaşımda usulsüz Samkart kullanımının önüne geçilebilmesi için uygulamada düzenleme yapıldı.
Son günlerde usulsüz kart kullanımında meydana gelen artış nedeniyle düzenlenen yeni uygulama ile usulsüz kart kullanımının önüne geçilmesi için caydırıcı uygulamalar 15 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Savcılığa suç duyurusunda bulunulacak
Usulsüz kart kullanımı ve yeni uygulama hakkında basına bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, "Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında alınan karara göre 15 Ağustos 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni uygulama ile başkalarına ait Samkart kullanan kişilerin tespit edilmeleri halinde, birinci usulsüz kullanımda 50 tam bilet ücreti, ikinci usulsüz kullanımda 100 tam bilet ücreti tahsil edilecek. Usulsüz kullanımın önüne geçilmesi amacıyla yapılan düzenlemede üçüncü usulsüz kullanımda ise kişiye ait Samkart iptal edilerek bir yıl süre ile kart verilmeyerek kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.
(SAM-SLH-Y)

09.08.2017 12:38:21 TSI
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