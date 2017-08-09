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Bingöl Belediyesinde çöpten enerji üretimi çalışmaları



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediyesinin, çöpten sızan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürmek için çalışmalar yaptığı, firmalardan da gelecek teklifler doğrultusunda da ihaleye çıkacağı bildirildi.

Bingöl Belediyesi, katı atık düzenli depolama tesisindeki çöp gazını enerjiye dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kente gelen Harges Enerji firması yetkilileri birlikte katı atık depolama tesisinde incelemede bulundu.

Günlük 140 ton çöp depolandığını belirten Başkan Barakazi,"Çöpten sızan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürmek için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda İstanbul'dan gelen firma ile alanda incelemelerde bulunduk. Arkadaşlar gerekli gözlemlerini yaparak, notlarını aldılar. Fizibilite çalışmalarını tamamlayarak bizlere dönüş yapacaklar" dedi.

Daha öncede birkaç firmanın gerekli çalışmaları yaptığını anımsatan Başkan Barakazi," Tüm firmalar fizibilite çalışmalarını yaptıktan sonra teklifleriyle gelecekler. Bu teklifleri değerlendirmeye alarak ihalemizi yapacağız. Santrallerinin kurulmasıyla birlikte çöp gazının enerjiye dönüştürülerek şehir şebekesine bağlanacak. Metan gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle hem ekonomik fayda sağlayacağız hem de karbon salımının önüne geçeceğiz. Böylece çevremizi koruyarak, belediyemizin gelirlerine bir kalem gelir daha eklemiş olacağız. Bunun yanı sıra güneş enerjisinden elektrik üretimi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz"diye ifade etti.

Alanda inceleme yaptıklarını dile getiren enerji firmasının genel müdürü Burak Soylu ise,"25 yıldır bu işi yapıyoruz. 17 ilde çöpten elektrik enerjisi üretimi santralleri kurduk. Bu hizmeti Bingöl'e kazandırmak isteyen belediyemize yardımcı olmak için buradayız. Alanda gözlemlerde bulunduk, fizibilite çalışmalarımızı yapacağız. Bunun yanında belediyenin güneş enerjisinden elektrik üretimi için de ön görüşmede yaptık. Proje aşamaları hakkında değerlendirmelerde bulunduk. İleri ki süreçlerde projeler alınıp değerlendirilerek yol haritası çizilecek"diyerek bilgi verdi.

(YA-HİV-Y)



09.08.2017 12:41:15 TSI

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