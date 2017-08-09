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Şaban Baş: "Adana'daki bu birlik ve beraberlik devam ettirilmeli"



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ADANA (İHA) - Adana Ticaret Odası'nın (ATO) eski başkanı Şaban Baş, ağustos ayı başında Adana Valisi Mahmut Demirtaş bakanlığındaki bir heyetin Ankara'da yaptığı ziyaretlerin çok olumlu olduğunu belirterek, "Bu birliktelik devam ettirilmelidir" dedi.

Baş, yaptığı açıklamada, Valisi Mahmut Demirtaş, Adana milletvekilleri, belediye başkanları, kamu ve STK temsilcilerinden oluşan heyetin, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nu ziyaretleri olumlu bulduğunu söyledi.

Şaban Baş, 2001-2011 yılları arasında ATO başkanlığı yaptığı dönemde de eski vali ve belediye başkanları ile de bu tür ziyaretler gerçekleştirdiklerin hatırlatarak, bundan Adana'nın çok yarar gördüğünü ifade etti. Baş, "Adana'nın sorunları bu yolla çözülür. Adana sadece Beyrut'la yetinmemeli, Arap, Afrika, Avrupa ülkeleri ile de ticaretin merkezinin Adana olmasının sağlanması gerekmektedir. Tarımın merkezi olan Adana'nın başta sağlık olmak üzere tüm turizmin merkezin olması için birlik ve beraberlik içinde olması şarttır. Her türlü ticari buluşmanın merkezi haline getirilmesi sadece Adana'ya değil, tüm Çukurova Bölgesine de katkılar sunacaktır. Adana komşu illerle de bu beraberliği sağlamalıdır. Benim 10 yıllık ATO Başkanlığım süresinde bu birlikteliği sağlamıştık" dedi.

(ELF-Y)



09.08.2017 12:44:45 TSI

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