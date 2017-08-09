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Diyarbekirspor'un yeni transferleri takımdan ayrı çalıştı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:45
Diyarbekirspor'un yeni transferleri takımdan ayrı çalıştı

Mehmet Çakan
DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da yeni transfer Abdullah Çetin takımdan ayrı antrenman yaptı.
Diyarbekirspor Teknik Direktör Bayram Toysal nezaretinde yapılan sabah antrenmanı takım halinde oyunsal ısınma ile başladı. Daha sonra dayanıklılık çalışması devam eden antrenmanda yeni transfer Abdullah Çetin takımdan ayrı çalıştı. Abdullah Çetin'e özel olarak piyometrik çalışma yaptığı antrenmanda, Emrah Kiraz'a ise bireysel çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Bayram Toysal gözetiminde gerçekleşen antrenman dar alanda oyun oynatılarak sona erdi.
(İHA-MP-Y)

09.08.2017 12:47:27 TSI
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