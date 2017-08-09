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Mersin TOHM sporcularından başarı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:46
Mersin TOHM sporcularından başarı
Mersin TOHM sporcularından başarı
- Turkcell Türkiye Gençler Atletizm Ligi 1. kademe yarışmalarında, Mersin TOHM sporcuları 2 altın, 1 bir gümüş, 1 bronz madalya kazandı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Turkcell Türkiye Gençler Atletizm Ligi 1. kademe yarışmalarında, Mersin'de bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları başarı elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan ve 6 Ağustos 2017 tarihinde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Turkcell Türkiye Gençler Atletizm Ligi 1. kademe yarışmalarında Mersin TOHM sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alma başarısı gösterdi. Ankara Naili Moran Atletizm Sahası'nda yapılan yarışmalarda Mersin TOHM sporcusu Mikdat Sevler 110 metre engellide 13.73 ile yeni gençler Türkiye rekoru kırarken, 400 metre engellide 54.90'lık derecesi ile birinci, çekiç atmada Mustafa Ortakabakçı 60.50 metre ile ikinci ve Mehmet Kaş 58.03 metre atarak üçüncülük elde etti. Yarışmalar sonunda erkekler takım sıralamalarında ENKA Spor Kulübü 225 puanla birinci, Fenerbahçe 207 puanla ikinci ve Galatasaray'da 171 puanla üçüncü oldu. Kadınlar takım sıralamasında ise Fenerbahçe 190.5 puanla birinci, ENKA Spor 186 puanla ikinci ve Bursa Büyükşehir Belediyespor 144.5 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Turkcell Gençler Ligi'nin final yarışları 19 Ağustos 2017 tarihinde Eskişehir'de yapılacak ve şampiyonlar belirlenecek.
(KRY-Y)

09.08.2017 12:47:39 TSI
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