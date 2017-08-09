YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Otomobil bisikletli adama çarptı

Otomobil bisikletli adama çarptı



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin bisiklete çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez PTT karşısı otobüs durağı önündeki yaya geçidinde meydana geldi. A. E. idaresindeki 51 BF 959 plakalı otomobil, Mustafa E. (68) idaresindeki bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer taraftan çevredeki vatandaşlar özellikle şehir içerisinde yaya geçitlerinde bu tür kazaların meydana geldiğini ve yetkililerden bu durumla ilgili önlem almalarını istediler.

(YE-SK)



09.08.2017 12:47:46 TSI

NNNN

