Otomobil bisikletli adama çarptı
(Fotoğraflı)
Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin bisiklete çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez PTT karşısı otobüs durağı önündeki yaya geçidinde meydana geldi. A. E. idaresindeki 51 BF 959 plakalı otomobil, Mustafa E. (68) idaresindeki bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Diğer taraftan çevredeki vatandaşlar özellikle şehir içerisinde yaya geçitlerinde bu tür kazaların meydana geldiğini ve yetkililerden bu durumla ilgili önlem almalarını istediler.
(YE-SK)
09.08.2017 12:47:46 TSI
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