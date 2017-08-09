ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Otomobil bisikletli adama çarptı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:46
Otomobil bisikletli adama çarptı
Otomobil bisikletli adama çarptı

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin bisiklete çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez PTT karşısı otobüs durağı önündeki yaya geçidinde meydana geldi. A. E. idaresindeki 51 BF 959 plakalı otomobil, Mustafa E. (68) idaresindeki bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Diğer taraftan çevredeki vatandaşlar özellikle şehir içerisinde yaya geçitlerinde bu tür kazaların meydana geldiğini ve yetkililerden bu durumla ilgili önlem almalarını istediler.
(YE-SK)

09.08.2017 12:47:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MOBESE kameralarına silahla ateş eden 4 kişi gözaltına alındı
YEREL

MOBESE KAMERALARINA SİLAHLA ATEŞ EDEN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Uçurumun kenarında 72 saat mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
YEREL

UÇURUMUN KENARINDA 72 SAAT MAHSUR KALAN KEÇİLERİ AFAD KURTARDI
Oksijen kaynağı mazot kazanını keserken çıkan kıvılcım depoyu yaktı
YEREL

OKSİJEN KAYNAĞI MAZOT KAZANINI KESERKEN ÇIKAN KIVILCIM DEPOYU YAKTI