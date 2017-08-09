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Bulanık'ta 'Camiler Arası Dini Bilgiler ve Kur'an-ı Kerim' yarışması



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA)  Muş'un Bulanık İlçe Müftülüğünce "Camiler Arası Dini Bilgiler ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.

Bulanık Müftülüğü tarafından Merkez Camii'nde düzenlenen yarışmaya merkez ve bağlı köy camilerinde yaz Kur'an kurslarına devam eden çocuklar katıldı. Sabah saatlerinde dini bilgiler için yarışma yapılırken, öğle saatlerinde ise Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması gerçekleştirildi. Bilgi yarışmasında İlkim Rüya Gündüz birinci, Ahmet Üskolar ikinci ve Nur Kartal ise üçüncü oldu.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında ise Şehriban Yılmaz birinci, Beyzanur Topçu ikinci ve Sehernur Yılmaz ise üçüncü oldu.

Yarışmanın sonunda bir konuşma yapan İlçe Müftü Vekili Seyfettin Ataman, bu yarışmanın kaybedeninin olmadığını, katılan tüm öğrencilerin birinci olduğunu söyledi. Kural gereği dereceye girenlerin belirlendiğini ifade eden Ataman, "Öğrencilerimiz buraya geldikten sonra artık birinci, ikinci, üçüncüye gerek yok. Herkes buna cesaret göstermiş, herkes birinci olmuş. Ama bu yarışmanın kaide ve kuralı gereği dereceye girenleri tespit etmek üzere burada bir yarışma yapıldı. Bu öğrencilerin hepsini tebrik ediyoruz. Bu yaz Kur'an kursunda, bu sıcakta camilere gidiyorsunuz, Kur'an dersi alıyorsunuz, dini bilgiler dersi alıyorsunuz, yaz tatilinizden fedakârlıkta bulunuyorsunuz, onun için çok büyük hayır kazanıyorsunuz" dedi.

(MSA-Y)



09.08.2017 12:48:12 TSI

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