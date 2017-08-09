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Diyarbakırlı atıcılar madalya ile döndü

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:47
Diyarbakırlı atıcılar madalya ile döndü
Diyarbakırlı atıcılar madalya ile döndü

(Fotoğraflı)

Mehmet Çakan
DİYARBAKIR (İHA) - Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Havalı Silahlar Grup müsabakaları Mardin'de yapıldı.
4-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalarda Diyarbakırlı sporcular toplam 16 madalya elde etti. Mardin'deki müsabakalarda başarılı olan sporcular Diyarbakır'ı Gaziantep'te yapılması planlanan 3. Grup Müsabakalarında temsil edecek. Diyarbakır Atıcılık Bölge Antrenörü Abdurrahman Akgün, Mardin'de yapılan 2. Havalı Silahlar Grup müsabakalarının kendileri için çok başarılı geçtiğini söyledi. Akgün, büyük çekilmeye sahne olan müsabakalarda toplam 16 sporcularının madalya elde ettiğini belirtti. Akgün, dereceye giren sporcuların 3. grup müsabakalarında Diyarbakır'ı temsil etme hakkını elde ettiğini vurguladı. Akgün, "Mardin'de yapılan 2. Havalı Silahlar Grup müsabakasında başarılı olan tüm sporcularımı kutluyorum. Gaziantep'te yapılması planlanan 3. Grup Müsabakalarında da aynı başarıları elde edip Türkiye finallerine katılma hakkını elde etmek istiyoruz. Gaziantep'te yapılması planlanan 3. Grup Müsabakaları Diyarbakır'a alınabilir. Bu konuyla ilgili kararı da Atıcılık ve Avcılık Federasyonu verecek. Umarım bu müsabakalara biz ev sahipliği yaparız" dedi.
(MÇ-MP-Y)

09.08.2017 12:49:22 TSI
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