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Beyşehir'deki Vuslat Park'ta büyük değişim



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinin en büyük parkı olan Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Parkı, yürütülen çalışmalar ve faaliyete geçirilen yeni aktivitelerle ilçenin yerli ve yabancı ziyaretçilerinin son yıllarda gözde bir adresi haline geldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'in alan olarak en büyük parkı olan ve günbatımının en güzel izlenebildiği bir yer olarak vatandaşların son dönemde göl sahilindeki en gözde cazibe alanı haline gelen Vuslat Parkı'ndaki hareketliliği daha da artırmak ve alana değişim yaşatabilmek adına yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Özaltun, festival, şölen ve değişik etkinliklere ev sahipliği yapan, dev bir festival alanının da yer aldığı 200 bin metrekarelik alana kurulan Vuslat Parkı'nda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin birtakım faaliyetlere imza attığını dile getiren Özaltun, "DSİ tarafından yürütülen kıyı tahkimat çalışmaları ile özellikle gökyüzünden bakıldığında büyük bir gelişim ve değişimin hemen fark edildiği Vuslat Parkı'nda, bu çalışmalara ek olarak ziyaretçilerimizin yürüyüş ve gezi yolu olarak kullanacağı yeni alanlar oluşturmanın çabasındayız. Hedefimiz, bu nadide ve gözde alanın çehresini daha da değiştirerek, layık olduğu değere kavuşturabilmek. Bunun için belediye olarak seferber olmuş durumdayız. Vuslat Parkı'nda bu anlamda yeni çalışmaları hayata geçirmek için düğmeye bastık. Özellikle, akşamları alanın daha da iyi aydınlatılabilmesi için 315 direğin dikilmesi suretiyle yeni bir aydınlatma projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çocuk oyun parkının bulunduğu alanda, özellikle engelli bireylerimizin de oynayabileceği, bin 300 metrekarelik büyüklüğe sahip olması planlanan onlara özel bir oyun alanı oluşturmak için gerekli adımları atıyoruz. Yine, Beyşehir'in en büyük parkında yeni bir peyzaj çalışmasını gerçekleştirebilmek için kolları sıvadık. Bunun ilgili projeyi de ilgili bakanlığımıza göndererek hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.



"Etkinlikler, ziyaretçi ilgisini artırdı"

Başkan Özaltun, yaya ahşap köprü ile ulaşılan halkın çok sevdiği, son dönemde uğrak adresi haline gelen Sevgi Adası'nın da kıyısında yer aldığı Vuslat Parkı bünyesinde piknik alanları, çocuk yüzme havuzu, içerisinde futbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi sportif aktivitelerin yapılabildiği çok amaçlı spor kompleksi, yapay sahil, kay kay parkı, (skate park) kafeterya ve çay bahçeleri, restoran, mescit, çeşmeler, Milli Parklar İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi, Taş Müzesi, çocuk oyun parkı, festival alanı gibi birçok donatının yer aldığı Vuslat Parkı'nda, göreve geldikten sonra ziyaretçilerin ilgisini daha da çekebilecek aktiviteler kazandırmayı hedeflediklerini de belirterek, "Bu kapsamda, alımını yaptığımız jetboatla birlikte Vuslat Parkı ziyaretçilerimizin göl üzerinde farklı adrenalin yaşayabileceği turlar düzenlemeye başladık. Kubadabad Gemisi ile göl ve ada turları yapma potansiyelimiz ortaya çıkarken, çocuk otobüsü ve bisikletler ile hem çocuklarımızın, hem de yetişkinlerimizin alanda istifade edebileceği araçları hizmetine sunduk. Park sahilinde, özellikle Jandarma burnu mevkii ise olta tutkunlarına bu hobilerini gerçekleştirmesi için önemli bir potansiyel sağlıyor. Vuslat Parkı'nın gezinti yatlarının bulunduğu sahilinde ise, sayısı giderek artan teknelerimiz göl ve ada turları yaparak ilçemiz turizmine önemli katkılar sağlıyor. Göl kıyılarında gezinti yapan deniz bisikletleri ise Vuslat Parkı'na ayrı bir güzellik sağlıyor. Zaman içerisinde, inşallah daha değişik aktivitelerin de gerçekleşebileceği bir Vuslat Parkı oluşturmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

(ARÖ-AH-Y)



09.08.2017 12:58:00 TSI

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