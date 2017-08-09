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Gebzeli çocuklar İngilizce'yi yaz okullarında öğreniyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak açılan Gebzeli çocukların ilgi alanlarına göre ücretsiz olarak katılım sağladığı Yaz Okulu'nda yabancı dil eğitimleri de veriliyor.

Gebze Belediyesi Yaz Okulu bünyesinde açılan İngilizce kursuna katılan Gebzeli minikler, yaz aylarını hem eğlenerek hem de öğrenerek dolu dolu geçiriyor. Güzel Gelecek Akademisi başta olmak üzere Beylikbağı ve İstasyon'daki Bilim Sanat Merkezlerinde açılan kursa kayıt yaptıran toplam 470 çocuk İngilizce'yi uzman eğitimciler nezaretinde öğreniyor. Alfabe, sayılar, basit nesneler ve gramere giriş konularında eğitim gören çocuklar İngilizcesini geliştirirken boş vakitlerini de en iyi şekilde değerlendirmiş oluyor.

(UK-RFK-Y)



09.08.2017 12:58:11 TSI

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