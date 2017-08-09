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Başhekim Parlakpınar'a sağlıkçıların sorunlarını iletildi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:56
Başhekim Parlakpınar'a sağlıkçıların sorunlarını iletildi
Başhekim Parlakpınar'a sağlıkçıların sorunlarını iletildi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, sendika yöneticileri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar'ı makamında ziyaret edilerek, sağlık çalışanlarının temenni, şikayet ve sorunları iletildi.
Kendilerini ağırladıkları için Başhekim Parlakpınar'a teşekkür eden Bingöl, Parlakpınar ile bir süre görüşerek, sağlık çalışanlarının idareden beklentileri konusunda bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Parlakpınar ise, çalışanların isteklerini ve temennilerini değerlendirerek gerekli yardımda bulunacaklarını, hep beraber hasta ve hasta yakınlarına kaliteli hizmet sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.
Kaliteli hizmet sunarken çalışanların da huzurlu bir ortam içerisinde çalışması gerektiğini vurgulayan Parlakpınar, bunu sağlamak için de çalışanların memnuniyetini artırma noktasında gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.
(BT-SD-Y)

09.08.2017 12:58:37 TSI
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