Iğdır'da nargile tütünü kaçakçılığı
Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 230 kg kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 230 kg nargile tütünü ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şahıs Emniyetteki sorgusunun ardından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.
(ET-Y)
09.08.2017 12:59:04 TSI
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