YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Iğdır'da nargile tütünü kaçakçılığı

Iğdır'da nargile tütünü kaçakçılığı



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 230 kg kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 230 kg nargile tütünü ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şahıs Emniyetteki sorgusunun ardından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

(ET-Y)



09.08.2017 12:59:04 TSI

NNNN

