YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde Belediyespor'un yeni hocası Ahmet Yavuz oldu

Niğde Belediyespor'un yeni hocası Ahmet Yavuz oldu



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyespor, Teknik Direktör Ahmet Yavuz ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Bayram Özmen, Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.

Kulüp, yeni teknik direktör arayışları içerisindeyken çeşitli kulüplerde başarılı sonuçlar elde eden Ahmet Yavuz ile anlaştı.

Ahmet Yavuz kimdir?

47 yaşındaki teknik direktör, genç teknik adam kariyerine 2007 yılında son olarak 2.Lig Beyaz Grup'ta çalıştırdığı Keçiörengücü'nde antrenör olarak başladı. Ankara doğumlu teknik patron, bu kulüpte teknik direktör ve alt yapıda Gençlik Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Yavuz, tanınmış futbol adamları Önder Özen ve Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe ile çalışma fırsatı buldu. 2010 yılında Bugsaşspor'da antrenör olarak göreve gelen Yavuz, teknik direktörlük de yaptığı kulüpten 2013 yılında ayrılarak yeniden Keçiörengücü'nün yolunu tuttu.

Yavuz, 2013'te ayrıldığı Keçiörengücü'nde 2015 yılında yeniden göreve geldi ve 16 Mart 2017'ye kadar bu kulüpte görev yaptı.

(YE-SK)



09.08.2017 12:59:58 TSI

NNNN

