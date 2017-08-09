ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde Belediyespor'un yeni hocası Ahmet Yavuz oldu

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:59
Niğde Belediyespor'un yeni hocası Ahmet Yavuz oldu

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyespor, Teknik Direktör Ahmet Yavuz ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Bayram Özmen, Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.
Kulüp, yeni teknik direktör arayışları içerisindeyken çeşitli kulüplerde başarılı sonuçlar elde eden Ahmet Yavuz ile anlaştı.
Ahmet Yavuz kimdir?
47 yaşındaki teknik direktör, genç teknik adam kariyerine 2007 yılında son olarak 2.Lig Beyaz Grup'ta çalıştırdığı Keçiörengücü'nde antrenör olarak başladı. Ankara doğumlu teknik patron, bu kulüpte teknik direktör ve alt yapıda Gençlik Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Yavuz, tanınmış futbol adamları Önder Özen ve Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe ile çalışma fırsatı buldu. 2010 yılında Bugsaşspor'da antrenör olarak göreve gelen Yavuz, teknik direktörlük de yaptığı kulüpten 2013 yılında ayrılarak yeniden Keçiörengücü'nün yolunu tuttu.
Yavuz, 2013'te ayrıldığı Keçiörengücü'nde 2015 yılında yeniden göreve geldi ve 16 Mart 2017'ye kadar bu kulüpte görev yaptı.
(YE-SK)

09.08.2017 12:59:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Otomobil bisikletli adama çarptı
YEREL

OTOMOBİL BİSİKLETLİ ADAMA ÇARPTI
MOBESE kameralarına silahla ateş eden 4 kişi gözaltına alındı
YEREL

MOBESE KAMERALARINA SİLAHLA ATEŞ EDEN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Uçurumun kenarında 72 saat mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
YEREL

UÇURUMUN KENARINDA 72 SAAT MAHSUR KALAN KEÇİLERİ AFAD KURTARDI
Oksijen kaynağı mazot kazanını keserken çıkan kıvılcım depoyu yaktı
YEREL

OKSİJEN KAYNAĞI MAZOT KAZANINI KESERKEN ÇIKAN KIVILCIM DEPOYU YAKTI