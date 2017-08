YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manavgat'ta Minibüslere kamera takılıyor

Manavgat'ta Minibüslere kamera takılıyor

- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Manavgat Şehiriçi Minibüsleri her anı kaydeden kameralarla donatılıyor



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesinde Şehiriçi Minibüsleri her anı kaydeden kameralarla donatılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Manavgat Şehiriçi Minibüsleri her anı kaydeden kameralarla donatılıyor. Kameraların yanısıra Araç takip ünitesi ve panik butonunun yerleştirileceği minibüsler 7 gün 24 saat izlenebilecek. Minibüslere yerleştirilecek sistem yolcu ve şoförler için güvenliğin yanında cep telefonlarına indirilecek programla minibüsün güzergahları ve durağa geliş zamanı da bilinebilecek. Kamera montaj işlemlerine Manavgat SS 37 Nolu Şehiriçi Özel Halk Otobüslerinden başlandı. Kooperatif Başkanı Emin Kaya, kooperatiflerine üye 106 araca kamera yerleştirilmekte olduğunu belirterek "Minibüslere bir tanesi yolu, 2.si şoför ve binen yolcuyu, 3.sü de minibüsün arkadan öne tamamını gösteren 3 adet kamera yerleştiriliyor. Kameralar sayesinde daha güvenli bir yolculuk sağlanırken yolcu ile şoför arasında yaşanabilecek sorunlar ortadan kalkmış olacak. Her minibüs için 3 bin liraya malolacak kamera sistemi kooperatif merkezi tarafından da an ve an takip edilebilecek" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleyi kazanarak Antalya merkez ve ilçelerindeki minibüslerin kamera sistemlerini takan Kent Kartın Proje Müdürü Volkan Şen, "Araç takip ünitesi ve panik butonunun yerleştirileceği araçların 7 gün 24 saat izlenebileceğini söyledi.

09.08.2017 13:01:20 TSI

