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Şaphane'de vişne sezonu sona erdi



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde vişne sezonunun sona erdiği ve yaklaşık 15 bin ton vişne satışıyla ilçeye ciddi bir ekonomik katkının sağlandığı bildirildi.

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, ''Bu yıl geçen yıla göre ciddi bir fiyat artışı oldu. Sezon başında 1 lira 50 kuruştan satılmaya başlanan vişne, sezon sonuna doğru 3 lira 50 kuruşa kadar yükseldi. Üreticilerimiz bu sezon yapılan satışlardan oldukça memnun.15 bin tonun üzerinde vişne rekoltesine ulaşılmasıyla ilçe ekonomimiz için ciddi bir katkı sağlandı'' dedi.

Blaloğlu, ''Türkiye genelinde vişne rekoltesinin düşük olması ve meyve suyu fabrikalarının vişne ihtiyacının çok olması sebebiyle bu yıl vişneye talep arttı. Bu yüzden vişne fiyatları yükseldi. Bu sezon bahçesinde vişnesi olan üreticiler sezonu olumlu geçti. Sezondaki fiyatlar sebebiyle önümüzdeki sezonlara umutla bakmamıza sebep oldu" diye konuştu.(YD-EFE)



09.08.2017 13:01:56 TSI

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