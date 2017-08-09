ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Alaplı Özel Halk otobüsü 'akıllı' oluyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:01
Alaplı Özel Halk otobüsü 'akıllı' oluyor
Alaplı Özel Halk otobüsü 'akıllı' oluyor

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Sedat Aydın, Kurban Bayramından sonra Alapı'da bulunan 39 halk otobüsünde nakit ücret alınmayacağını ve "Kentkart" sistemine geçileceğini söyledi.
Alaplı Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Sedat Aydın , amaçlarının halka en iyi hizmeti vermek olduğunu belirterek, "İlçemizde, birliğimize bağlı 39 halk otobüsü var. Bu halk otobüslerine taktırmaya başladığımız kameralarla, şoförlerin yolcularla olan diyaloglarını kontrol etmeyi ve olası kapkaç, hırsızlık, yankesicilik, taciz gibi olayların önüne geçmeyi hedefimizde. bu Sistem sayesinde otobüslerimizi 24 saat süreyle takip imkanına kavuşacağız. Şoförün yolcularla diyalogu, bilet alışverişi, otobüsün duraklara düzenli olarak uğrayıp, uğramadığı, durak harici yolcu alınıp, alınmadığı da, sistem sayesinde kontrol edilebilecek. Her sefer sonunda kameranın görüntüleri merkezimizde izlenecek. Şu an çalışmanın alt yapısı hazırlanıyor . çalışmalar tamamlandıktan sonra bu Kentkart ile Alaplı Halk Otobüsleri ile Kdz. Ereğli Özel Çilek Halk otobüsleri, Kent Kart sisteminin entegre edildiğinde bu Kentkart'la bu otobüslere binilebilecek."diye konuştu.
(EY-SÖ-Y)

09.08.2017 13:03:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medya fenomenlerinden Batı Karadeniz'e büyük ilgi
YEREL

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNDEN BATI KARADENİZ'E BÜYÜK İLGİ
Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 149 bin oldu
YEREL

ZONGULDAK'TA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 149 BİN OLDU
İş yerini soyan hırsızlar yakalandı
YEREL

İŞ YERİNİ SOYAN HIRSIZLAR YAKALANDI
Devrek Irmağı Islah Projesi çalışmaları kesintisiz devam ediyor
YEREL

DEVREK IRMAĞI ISLAH PROJESİ ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR
Kdz. Ereğli Seyir Terasına kavuşuyor
YEREL

KDZ. EREĞLİ SEYİR TERASINA KAVUŞUYOR
Devrekli genç sporcular madalyaya doymuyor
YEREL

DEVREKLİ GENÇ SPORCULAR MADALYAYA DOYMUYOR