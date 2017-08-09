Alaplı Özel Halk otobüsü 'akıllı' oluyor
(Fotoğraflı)
Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Sedat Aydın, Kurban Bayramından sonra Alapı'da bulunan 39 halk otobüsünde nakit ücret alınmayacağını ve "Kentkart" sistemine geçileceğini söyledi.
Alaplı Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Sedat Aydın , amaçlarının halka en iyi hizmeti vermek olduğunu belirterek, "İlçemizde, birliğimize bağlı 39 halk otobüsü var. Bu halk otobüslerine taktırmaya başladığımız kameralarla, şoförlerin yolcularla olan diyaloglarını kontrol etmeyi ve olası kapkaç, hırsızlık, yankesicilik, taciz gibi olayların önüne geçmeyi hedefimizde. bu Sistem sayesinde otobüslerimizi 24 saat süreyle takip imkanına kavuşacağız. Şoförün yolcularla diyalogu, bilet alışverişi, otobüsün duraklara düzenli olarak uğrayıp, uğramadığı, durak harici yolcu alınıp, alınmadığı da, sistem sayesinde kontrol edilebilecek. Her sefer sonunda kameranın görüntüleri merkezimizde izlenecek. Şu an çalışmanın alt yapısı hazırlanıyor . çalışmalar tamamlandıktan sonra bu Kentkart ile Alaplı Halk Otobüsleri ile Kdz. Ereğli Özel Çilek Halk otobüsleri, Kent Kart sisteminin entegre edildiğinde bu Kentkart'la bu otobüslere binilebilecek."diye konuştu.
(EY-SÖ-Y)
09.08.2017 13:03:56 TSI
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