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Siverek Zaza Dil, Kültür ve Tarih Derneği açıldı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:03
Siverek Zaza Dil, Kültür ve Tarih Derneği açıldı
Siverek Zaza Dil, Kültür ve Tarih Derneği açıldı

(Fotoğraflı)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Sivirek ilçesinde Zaza dil, kültür ve tarihini yaşatmak için Dernek kuruldu.
Zaza Dil, Kültür ve Tarih Derneği Siverek şubesi açıldı. Atatürk Bulvarı'nda açılışında bir araya gelen vatandaşlar, Zaza dili üzerine bir süre sohbet etti. Dernek Başkanı Mahmut Güzen, Zaza'ların kendi dil ve kültürlerini yaşatmak için örgütlendiklerini söyledi. Dernek çalışmalarını ekip olarak yürüteceklerini belirten Mahmut Güzen, "Halkımızın ile birlikte dilimize ve kültürümüze hizmet edenlerin yanında olmak istiyoruz. Amacımız Unesco'nun kaybolan diller listesinde yer alan Zazaca'nın kaybolmasını önlemektir. Bunu da en temelden yani çocuklarımızdan başlayarak yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemlerde kutlama mesajları arasına Zaza dilini de eklemesini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Güzen, "Sayın Cumhurbaşkanımızın buna hassasiyet göstermesi biz Zaza halkını sevindirdi. Bizler, diller Allah'ın ayetleridir şiarıyla hareket ederek sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.
Dernek açılışına İsveç'te yaşayan ve Koyo Berz olarak bilinen Zaza dili yazarı Cuma Arslan'ın yanı sıra dernek yöneticileri ile bazı vatandaşlar katıldı.
(CS-SD-Y)

09.08.2017 13:04:53 TSI
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