Seyitgazi Belediyesi Gökbahçe'ye aşevi yapıyor
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediyesi tarafından Gökbahçe Mahallesi'ne aşevi yapılıyor.
Seyitgazi Belediyesi mahallelerde sosyal alanlar yapmaya devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda mahallelerde sosyal tesisler inşa eden Seyitgazi Belediyesi, çalışmalarını Gökbahçe Mahallesi'nde sürdürüyor. Burada vatandaşların özel günlerinde kullanabileceği aşevi inşası için çalışmalarını dört koldan sürdüren ekipler, yakın zamanda çalışmaların tamamlanacağını ifade ettiler. Mahallelerinde çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Gökbahçeli vatandaşlar, güzel alanlar ve sosyal tesislerin oluşmasından dolayı Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve belediye ekiplerine
teşekkür ettiler.
(MSY-Y)
09.08.2017 13:07:10 TSI
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