YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Suşehri'nde hafız adayları Çanakkale'ye gitti

Suşehri'nde hafız adayları Çanakkale'ye gitti



(Fotoğraflı)



Nevzat Yücel

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan hafızlık eğitimi alan Kuran Kursu öğrencileri için Çanakkale gezisi düzenlendi.

Yalnızbağlar Mahallesinde ilçe müftülüğüne ait Şehit Ömer Halisdemir yatılı hafızlık Kur'an kursuna giden 26 hafız adayı için düzenlenen gezi hakkında açıklama yapan İmam Kamil Şimşek, Hafız adaylarını motive etmek amacıyla böyle bir gezi tertip ettiklerini kaydetti.

Çanakkale Savaşı'nın dünya tarihinde önemli olduğuna işaret eden Şimşek, "Geziye katılan öğrencilerimiz ilk defa oraları görecek. Atalarımızın nasıl bir ortamda bu vatan için savaştığını bu kardeşlerimiz orada görecek. Milli duyguların gelişmesi için 14 görevli kardeşimizin de katılımıyla böyle bir gezi tertip ettik" dedi.

(UY-Y-)



09.08.2017 13:08:00 TSI

NNNN

