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Suşehri'nde hafız adayları Çanakkale'ye gitti

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:05
Suşehri'nde hafız adayları Çanakkale'ye gitti
Suşehri'nde hafız adayları Çanakkale'ye gitti

(Fotoğraflı)

Nevzat Yücel
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan hafızlık eğitimi alan Kuran Kursu öğrencileri için Çanakkale gezisi düzenlendi.
Yalnızbağlar Mahallesinde ilçe müftülüğüne ait Şehit Ömer Halisdemir yatılı hafızlık Kur'an kursuna giden 26 hafız adayı için düzenlenen gezi hakkında açıklama yapan İmam Kamil Şimşek, Hafız adaylarını motive etmek amacıyla böyle bir gezi tertip ettiklerini kaydetti.
Çanakkale Savaşı'nın dünya tarihinde önemli olduğuna işaret eden Şimşek, "Geziye katılan öğrencilerimiz ilk defa oraları görecek. Atalarımızın nasıl bir ortamda bu vatan için savaştığını bu kardeşlerimiz orada görecek. Milli duyguların gelişmesi için 14 görevli kardeşimizin de katılımıyla böyle bir gezi tertip ettik" dedi.
(UY-Y-)

09.08.2017 13:08:00 TSI
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