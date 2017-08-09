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Miniklerden Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gülbahçe Anaokulu Ertuğrulgazi Şubesi öğrencilerinden oluşan heyet, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

Bilecik'te sokak hayvanlarına ilişkin birçok güzel ve önemli işlevi gören Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, birçok okuldan gelen öğrenci grubunu ağırlamaya devam ediyor. Gülbahçe Anaokulu sosyal etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gezide minik öğrenciler, tedavi ve rehabilitasyon merkezini gezerek, hayvanları sevdi ve getirdikleri sütleri içirdi.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrencilere; Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı eşlik etti. Barınaktaki faaliyetler ile sokak hayvanları hakkında minik öğrencilere bilgi veren Veteriner Hekim Avcı, öğrencilerin merak ettiği sorulara da cevap verdi.

Sokak hayvanları ile bol, bol fotoğraf çektiren öğretmen ve öğrenciler, sokak hayvanları için büyük işlevler gören tesisi şehre kazandırdığı için Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Öğrenciler gezinin sonunda kendi elleriyle yaptıkları kedi yuvasını, Veteriner Hekim Nedret Avcı'ya teslim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

(DA-Y)



09.08.2017 13:08:41 TSI

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