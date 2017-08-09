Taksiciler lağım kokusundan şikayetçi
(Fotoğraflı)
İbrahim Sünetçi
BİLECİK (İHA) - Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Atatürk Heykeli altında yıllardır asırlık çınar ağaçları altın hizmet veren Çınar Taksi durağı çalışanları lağım kokusundan şikayetçi.
Geçen hafta Cuma gününden bu yanan taksi duraklarının yanında lağım kokusundan duramadıklarını anlatan Taksici Selahattin Ceylan, "Yaklaşık 6 gündür bu yanan akan kanalizasyon suyu taksi durağının önünden akıyor. Bütün yetkililerin hepsinin haberi var bu durumdan. Gelip bu akan kanalizasyon suyuna bir çare bulamadılar. Şuanda buradan gelip geçen halkımız kötü kokudan rahatsız oluyor. O pis suya basanlar taksinin içine de basıyorlar. Bizler çok zor durumdayız. Burası açılacak mı, yapılacak mı, ne olacaksa olacak. Bir haftadan beri buna önlem bulunamaması karşısında şaşırtıyoruz" dedi.
(İS-MET-Y)
09.08.2017 13:10:24 TSI
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