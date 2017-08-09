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AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu:

- "Trafik yasağında inat edilmesi Mardin esnafına kaybettiriyor"



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, 1'inci Caddedeki trafik yasağında inat edilmesinin esnafa kaybettirdiğini belirterek, bu karardan acilen vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, kent merkezi ve ilçelerindeki incelemelerini sürdürüyor. Açıklamalarda bulunan Miroğlu, Meclis'in tatile girmesiyle birlikte kente geldiğini ve son 10 gündür merkez ve ilçelere çeşitli programlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu vesileyle, başta elektrik kesintileri olmak üzere, çözüm bekleyen birçok sorunu yeniden masaya yatırma ve muhataplarıyla beraber çözüm arama fırsatı buldum. Bu çerçevede trafiğe kapatılan 1'inci Cadde için bu açıklama zorunlu hale gelmiştir. Mardin esnafı bu caddenin trafiğe kapatılması nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Esnafımızla sayısız defa bir araya geldik. Sorunu diyalog ve müzakereyle çözmek için toplantılar gerçekleştirdik. Konuyu İçişleri Bakanımızın bilgi ve takdirlerine sunduk. Ama maalesef bugüne kadar esnafımızı rahatlatacak ve turizme katkı yapacak bir uygulamanın hayata geçirilmesini sağlayamadık. Son olarak, Meclis kapandığı gün sayın Başbakanımızla konuyu paylaştım ve esnafımızın talebini ihtiva eden ve birçok esnafımızın imzaladığı dilekçeyi kendilerine takdim ettim. Mardin'de turizmin canlanması için alınacak her kararı, hayata geçirilecek her projeyi desteklemek boynumuzun borcudur" dedi.

Caddenin trafiğe kapatılma kararını eleştiren Miroğlu, "Bu konudaki inat esnafa kaybettiriyor. Bu kararda inat etmek Mardin'e kaybettiriyor. Çözüm için öncelikle esnaf temsilcileriyle bir araya gelinmeli ve diyalog sağlanarak, artık medyanın da sık sık eleştirdiği ve köşe yazılarına konu edilen bu karardan acilen vazgeçilmelidir" diye konuştu.

(BS-MP-Y)



09.08.2017 13:10:34 TSI

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