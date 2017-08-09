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Körfez'de kurban yerleri için kura çekildi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi tarafından bu yıl İlimtepe bölgesinde kurulacak olan kurban satış yerleri için Yarımca Kültür Merkezi'nde kura çekimi gerçekleştirildi.

Toplam 117 kurban satış yeri için gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında 75'i tekli 21'i de çiftli olan satış yerleri sahiplerine teslim edildi. İlimtepe bölgesinde yaklaşık 30 dönümlük alanda kurulacak modern pazar alanı için de tüm hazırlıklar tamamlandı.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban pazar yerlerinin en iyi şekilde düzenlenerek esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etmeden alım satım yapma imkânı sağlayacağız. Satış yerlerinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebileceği otopark, duş yerleri, mescid, çay ocağı, tuvaletler hazır hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Kura çekiminde esnafların cezai işleme maruz kalmamalarını için kuralları ihlal etmemelerini dile getirirken, küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış alanlarına alınmayacağını, belirlenen yerler dışında kurban kesimine müsaade edilmeyeceği belirtildi. Kura çekimine ilgi gösteren esnaf, yapılan hazırlıklardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

(UK-İÇ)



09.08.2017 13:13:03 TSI

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