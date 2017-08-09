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Başkan Karaosmanoğlu Çenesuyu Plajyolu Spor Kulübü yönetimini ağırladı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çenesuyu Plajyolu Spor Kulübü Başkanı Bünyamin Akman ve yeni yönetimiyle bir araya geldi.

Görüşmede sporun tanışma, kaynaşma, centilmenlik ve dostluk demek olduğunu da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu anlayıştan ve bilinçten asla ve asla uzaklaşmamalıyız. Amatör kulüplerimiz, ebeveynlerin sporun içerisine çekilmesinde daha aktif olmalıdır. Bu durum henüz arzu ettiğim safhada değildir. Unutulmamalıdır ki spor ile insanımıza hizmetlerin en güzeli çok güzel bir şekilde yapılabilir. Bu noktada kulüplerimizdeki çocuklarımızın annelerini de gerçekleştirilen organizasyonların içine çekilmeli, kulüplerimizin içerisinde onlara da görev verilmeli ve onlara dönük projeler üretilmelidir. Kulüplerimize anne eli değmeli" dedi.

"Amatör spor kulüpleri aynı zamanda birer eğitim yuvasıdır" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Amatör spor kulüplerinde yöneticilik yapmak, fedakarlıkların en güzel ve en anlamlısıdır. Büyükşehir olarak amatör spor kulüplerimizin yapamadıklarını yapmak ve onları destek olmak görevimizdir. Kulüplerimiz çok önemli bir misyona sahiptir. Bu noktada şunu özellikle belirtmem gerekir ki, antrenörlerimiz çocuklarımıza ve gençliğimize rol model olmalıdır. Ahlak ve dürüstlük temeli üzerinde verilen eğitimler, amatör sporla bütünleştiğinde ortaya muazzam bir durum ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Çenesuyu Plajyolu Spor Kulübü Başkanı Bünyamin Akman da, amatör spora her türlü desteği veren Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkür etti. Görüşme amatör spor ve gençlik üzerine yapılabilecek çalışmalar üzerine fikir paylaşımının ardından sona erdi.

(UK-İÇ)



09.08.2017 13:14:02 TSI

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