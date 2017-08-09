Şehit ailelerini ziyaret ettiler
(Fotoğraflı)
BALIKESİR (İHA) - AK Parti Balıkesir milletvekilleri, Edremit'te şehit ailelerini ziyaret ettiler.
AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Ali Aydınloğlu, beraberinde milletvekili Sema Kırcı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü ile beraber ilk olarak Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Akçay'da oturan babası emekli öğretmen Ahmet Aydın'ı ardından ise Edremit'te şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret ettiler.
Şehit aileleri ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek devletin yanlarında olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. Ziyaretlerde zaman zaman duygulu anlar yaşanırken, protokol üyeleri ziyaret anısına şehit ailelerine içinde Türk bayrağı olan birer tablo hediye ettiler.
(BT)
09.08.2017 13:17:52 TSI
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