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Develi İmam Hatip Lisesi mezunları buluştu

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:16
Develi İmam Hatip Lisesi mezunları buluştu
Develi İmam Hatip Lisesi mezunları buluştu

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Develi İmam Hatip Lisesi 1989 mezunları, 3. geleneksel buluşma toplantısı için bir araya geldi.
Develi Aksu mesire alanında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedoğlu, Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kayseri'den yaklaşık 100 mezun katıldı.
Organizasyonu düzenleyen Kamil Zorbozan konuyla ilgili açıklamasında, "Birlik beraberlik ve kaynaşmak amacıyla Kozaklı, Yukarı Develi ve Aksu Mesire alanında olmak üzere 3.Geleneksel Toplantımızı gerçekleştirdik, bu güzel toplantıya katılan en başta AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedoğlu Bey İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak Bey ve katılım yapan bütün arkadaşlarıma ve bu güzel toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(SK)

09.08.2017 13:18:52 TSI
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