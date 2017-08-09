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Edirne Kalesi surları üç boyutlu olarak canlandırılacak



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Roma döneminde yapımı gerçekleştiği bilinen, çok az kısmı ayakta kalarak günümüze ulaşan Edirne kalesi surları, üç boyutlu canlandırılarak kent turizmine katkı sağlayacak. İvisit Anatolia uygulaması ile gün yüzüne çıkacak Edirne Kalesinin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi planlanıyor.

Projenin Edirne bölümünü Trakya Üniversitesi, İl Turizm Müdürlüğü ve Bilkom Şirketi ortaklaşa gerçekleştirecek. Bilkom Müdürü Azade Çerkezoğlu Çavuş, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bergama'da alanlarda büyük bilgilendirme panoları var. Siz o panonun olduğu yerden hiza alıyorsunuz, alanı üç boyutlu gezebiliyorsunuz. Mesela siz panoya gittiniz, sağ sol yukarı aşağı hareket edip alanda bire bir göz hizasıyla antik yapıları görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise, yapılacak projenin Edirne turizmine ciddi katkısı olacağını kaydederek, "İlimiz Osmanlıya başkentlik yapmış ve daha öncesinde antik kent Hadrianapolis'e ev sahipliği yapmış şehir olması sebebiyle uygulama sayesinde tüm bu eserlerimiz 3 boyutlu olarak tekrar gün yüzüne çıkartarak ilimize gelen ziyaretçilerimiz için cazibe merkezi olacaktır" dedi.

(EY-MEF-Y)



09.08.2017 13:19:54 TSI

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