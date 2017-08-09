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AK Parti Diyarbakır ve Mardin teşkilatları buluştu

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:18
AK Parti Diyarbakır ve Mardin teşkilatları buluştu
AK Parti Diyarbakır ve Mardin teşkilatları buluştu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar'ı ziyaret etti.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Akar, ziyarette yaptığı konuşmada, partisinin tüm teşkilatlarının millete hizmet aşkıyla çabaladığını belirtti. Mardin'in tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir olduğunu anlatan Akar, AK Parti hükümetleri ile tüm Türkiye ve bölgede da olduğu gibi Mardin'in de hızla büyüyen ve gelişen bir şehir konumuna geldiğini dile getirdi. Akar, "Bundan sonra AK Parti hükümetlerinin yapacağı geniş kapsamlı çalışmalarla ile Mardin doğu, batı arasında ticaret merkezi konumuna gelecektir. Mardin ve Diyarbakır kültürü aynıdır. Mardin'in Nusaybin ilçesinde istemediğimiz olaylar yaşandı. Tüm temennimiz ülkemiz ve bölgemizde bir daha böyle olaylar yaşanmaması" dedi.
(İHA-MP-Y)

09.08.2017 13:20:11 TSI
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