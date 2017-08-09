Yargıtay Başkanı Cirit'i milletvekilleri ziyaret etti
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BALIKESİR (İHA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i dinlenmek için geldiği Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlığında milletvekilleri ziyaret ettiler.
Cirit'i evinde, Ak Parti Balıkesir Milletvekili ve MKYK üyesi Ali Aydınlıoğlu, Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, AK Parti İlçe başkanları Metin Örkçü ve Onur Bedir ziyaret ettiler. Samimi bir havada geçen ziyarette Cirit, misafirlerin ziyareti ile onur duyduğunu belirtti.
(BT)
09.08.2017 13:24:32 TSI
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