İl spor güvenlik toplantısı yapıldı
(Fotoğraflı)
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Spor Güvenliği toplantısı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel YİĞİT, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, 2017-2018 sezonu içerisinde müsabakalarda ve diğer sportif etkinliklerde alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Yapılan sunumların ardından güvenlik tedbirleri hakkındaki görüş ve önerileri ele alındı.
Vali Aktaş, ilimiz spor etkinliklerinin birlik, beraberlik, sevgi ve dostluklara vesile olması temennisinde bulundu, katılımcılara teşekkür etti.
(COŞ-SK)
09.08.2017 13:25:41 TSI
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