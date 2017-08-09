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Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekerya Kaya:

- "En ucuz meyve sebzeler semt pazarında satılıyor"



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Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekerya Kaya, en ucuz meyve ve sebzenin Kayseri'deki semt pazarlarında satıldığını söyledi.

Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekerya Kaya pazarlardaki son durumu değerlendirdi. Kayseri'deki semt pazarlarında satılan meyve ve sebzelerin ucuz ve kaliteli olduğunu kaydeden Kaya, "Mevsim şartlarına göre şuan Türkiye piyasasının en ucuz sebzesi ve meyvesi Kayseri semt pazarlarında satılmaktadır. Havalar ısındıkça tarla ve ürünlerimiz günden güne çoğalıyor ve çeşit bollaşıyor. Bunlardan dolayı sebze ve meyveyi bizim fedakar esnafımızda cüz'i karlar ile vatandaşlara sunmaya çalışıyor. Şuan pazarlarda pahalı olan bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaya, "Organik sebze denilince vatandaşımız ne anlıyor anlamış değilim. Şuan Türkiye'de satılan bütün sebze ve meyveler tarla ürünüdür. Bunların hepsi ilaçsız ve hormonsuz sera malı olmayan ürünler. Son yıllarda Türkiye genelinde bir moda oldu. Organik ürün denilince vatandaş fiyatına bakmıyor ve sağlık için yararlıdır deyip fahiş fiyatlara sebze ve meyve alıyor. Şu an ağaçta, bahçede ve tarlada üretilen ürünlerin hiçbiri hormonlu ve ilaçlı değil. Kimse bu söylentilere kanıp da cebindeki parasını kurnazlara kaptırmasın" diye konuştu.

(AG-SK)



09.08.2017 13:27:12 TSI

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