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Kuşadası Belediyesi 4. Kitap ve Edebiyet Günleri 14 Ağustos'ta başlıyor



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri 14 Ağustos'ta başlıyor. Türkiye'nin en önemli yayınevlerinin katılacağı bir haftalık Kitap ve Günleri kapsamında düzenlenecek olan söyleşi ve imza günleri ile edebiyatseverler yazarlarla buluşma şansı bulacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 4. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri, 15 Ağustos'ta İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda açılacak stantlarla başlayacak. 21 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan Kitap ve Edebiyat Günleri'ne Türkiye'nin en önemli yayınevleri katılacak.

İlk kez 2014 yılında düzenlenen ve gördüğü yoğun ilgiyle yıllar içerisinde kapsamı genişleyen Kuşadası Belediyesi Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri, bu yıl Türkiye'nin en önemli 28 yayınevinin yanı sıra 2 kitapevinin, yayıncılık alanında faaliyet gösteren derneklerin ve yerel yazarların stantlarına ev sahipliği yapacak.

4. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri kapsamında 15 Ağustos tarihinde saat 18.00'da İbramaki Sanat Galerisi'nde Mazlum Vesek'in moderatörlüğünde Rıza Kıraç ve Cengis Asiltürk'ün konuşmacı olarak katılacağı "Edebiyat ve Sinema İlişkisi" başlıklı bir panel ile 19 Ağustos tarihinde saat 18.00'da Murat Şahin'in konuşmacı olarak katılacağı "Yusuf Atılgan Üzerine" başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. 19 Ağustos'ta saat 20.00'da yazar Mine Söğüt, 20 Ağustos'ta ise milletvekili, gazeteci, yazar Mustafa Balbay ile yazar Nihan Ertem ve Prof. Dr. Emre Kongar, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kitaplarını okurları için imzalayacak.

(ZH-MB-Y)



09.08.2017 13:37:05 TSI

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