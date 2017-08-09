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Vali Kamçı: "Kayserispor, takımı ve taraftarıyla en centilmen takım olmalı"

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:36
Vali Kamçı: "Kayserispor, takımı ve taraftarıyla en centilmen takım olmalı"
Vali Kamçı: "Kayserispor, takımı ve taraftarıyla en centilmen takım olmalı"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Liglerin başlamasına kısa bir süre kala İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Ak başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.
Video konferans yöntemi kullanılarak 81 il valisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda son zamanlarda yaşanılan olaylarla ilgili konular ve alınabilecek önlemler ele alındı.
Kayseri'de konuyla ilgili gerçekleştirilen toplantıya Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, profesyonel liglerde mücadele edecek kulüp temsilcileri, ilgili kamu kurumlarının yöneticileri ve stadyum yöneticileri ile özel güvenlik şirketlerinin temsilcileri katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Vali Kamçı, Kayserispor'un takımı ve taraftarıyla en centilmen takım olması gerekliliğine vurgu yaparak, 2017-2018 sezonun huzurlu bir şekilde geçmesini temenni etti.
Güvenlik birimlerinin görevinin misafir takımların ilimize güvenli bir şekilde gelmesini sağlamak olduğunu ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:
"Polisimizin görevi misafir takımların ilimize güvenli bir şekilde gelmesini sağlamak. Bu arada kulüp olarak Kayserispor'unda stresli maçlarda bu konuyu ilgili arkadaşlarla paylaşması gerekir. Olayların olmaması konusunda gerekli önlemleri alacağız. Maçtan sonra da taraftarların gidişinde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Şu ana kadar ilimizde bu konuda bir eksiklik olmadı. Bundan sonrada maçlarda aynı şekilde bu konuyu devam ettireceğiz. Yabancı madde girmesi konusunda da Sayın Bakanlarımızın da talimatı ile bundan sonra hiçbir yabancı madde içeri girmeyecek. Yakalananlara da gerekli işlem yapılacak. Çok sıkı tedbirler almaya devam edeceğiz. Maç süresi boyunca taraftarın sahaya girmesini engellemek polisimizin görevi. Özel güvenliğe katkıda bulunarak yardımcı olunacak."
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından tribün olayları ilgili sunumun yapıldığı İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gündeminde bulunan 15 maddeyi görüşüp karara bağlamasıyla sona erdi.
(SK)

09.08.2017 13:38:47 TSI
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