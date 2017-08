YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehitkamil'de her mahalleye bir sosyal tesis

Şehitkamil'de her mahalleye bir sosyal tesis



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde her mahalleye bir sosyal tesis yapılıyor. Hamurkesen mahallesinde süren çalışmaları inceleyen Başkan Fadıloğlu, sosyal tesisi olmayan mahallenin kalmayacağını söyledi.

Şehitkamil Belediyesi, her mahalleye en az bir sosyal tesis yapılması amacıyla çalışmalarını son sürat devam ediyor. Hamurkesen Mahallesini de sosyal tesis kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmaları Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da yerini inceledi.

Sosyal tesisi olmayan mahallemiz kalmayacak

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Rıdvan Fadıloğlu, kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını ifade ederek, "Bu dönem içerisinde özellikle köyden mahalleye dönen mahallelerimizdeki sosyal tesis inşaatlarını tamamlayacağız demiştik. Şuanda 16 ayrı mahallemizde inşaatı devam eden sosyal tesisimiz mevcut. İçerisinde bulunduğumuz Kızıkhamerkesen Mahallemiz de de yapımına başlanılan sosyal tesisin inşaatı devam ediyor. Sağ olsun mahalle muhtarımızın da vermiş olduğu destekle birlikte, geniş alanlarda çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz ki otopark meselesi de çözülsün. Yaz aylarında ister istemez dışarda oturma ihtiyacı da oluyor. İnşaatımızı en hızlı şekilde devam ettireceğiz. Bu 16 sosyal tesis inşaatıyla birlikte inşallah en kısa sürede sosyal tesisi olmayan mahallemiz kalmamış olacak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sosyal tesislerin şimdiden mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kızıkhamurkesen Mahalle Muhtarı Hüseyin Sarıoğlu ise, "Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na bu hizmeti mahallemize kazandırmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Mahallemize yapılan bu sosyal tesis, gerçekten çok önemli. Başkanımızın duyarlılığı sayesinde sosyal tesisin inşaatı devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak, mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulacak. Yapılan hizmetlerden memnunuz, bu tür hizmetlerinde devamını diliyorum" diye konuştu.

(LO-SD-Y)



09.08.2017 13:41:00 TSI

NNNN