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Erzincan'da Destekleme ve Yetiştirme Kursları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor. Yunus Emre Ortaokulunda devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret eden Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün kursa katılan öğrencilerle sohbet ederek tüm kursiyerlere başarılar diledi. Ziyarette okul idarecilerinden bilgi alan Gün "Eğitim şehri Erzincan öğretmenlerimiz ve sizlerin sayesinde her geçen yıl daha ileri gidiyoruz. Bu yıl çıta daha da yükseldi. 464 puan alan öğrencimiz Anadolu lisesine kayıt olamıyor. Dolayısıyla ne yapacağız daha fazla çalışacağız. Ben sizlerden Türkiye Birinciliği istiyorum. Bunu başarabilecek bilgiye beceriye sahipsiniz" dedi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün Açıklamasın da; "Bugün Yunus Emre Ortaokulun da destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan öğrencilerimiz ile birlikteyiz. İl Milli Eğitim Müdürü olarak ilimizde bu çalışmaları yapan bütün idareci ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca kurslara katılan ve devan eden öğrencilerimizi ve velilerimizi de tebrik ediyorum.

Bu gün aynı zamanda Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş yani 8. Sınıf TEOG sınavına giren öğrencilerimizin yerleştirilmeleri gerçekleştirildi. Bu yerleştirmelerle ilgili olarak süreç devam ediyor. Her hangi veya istediği bir okula yerleşemeyen öğrencilerin tekrar tercih edebilme olarak 3 hakları daha var. Bu 3 haktan istifade edebilmeleri için 14 ile 18 Ağustos tarihlerinde birinci yerleştirmeye esas nakil, 21 ve 25 Ağustos tarihlerin de ikinci, 28 Ağustos ve 8 Eylül tarihleri arasında da üçüncü yerleştirmeler gerçekleştirilecek. Bu konu ile ilgili olarak velilerimizin okul idaresi ile mutlaka irtibatlı olmalarını istiyorum.

Özel öğretime ihtiyacı olan öğrencilerin il yerleştirme komisyonları tarafından okul veya adreslerinin bulunduğu yerlere yakın olan okullara, yani Anadolu liseleri, Meslek Liselerine, İmam Hatip Liselerimize yerleştirmeleri yapılacak. Özel okullara kayıt yapan öğrencilerimiz de var. Fakat özel okullara kayıt yaptıran öğrencilerden tercih yapmak istemiyorum diyen öğrencilerimiz de yine bu 3 tercih hakkından faydalanabiliyorlar. Bunu velilere özellikle belirtmek istiyorum.

Geçen yıl bizlere güzellikler başarılar yaşatan arkadaşlarımıza teşekkür etmekle birlikte yine bu yıl aynı çalışmaları tekrarlayarak inşallah bizleri daha yukarılara taşıyacak öğretmenlerimize, idarecilerimize, öğrencilerimize ve özellikle velilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(FG-



09.08.2017 13:43:12 TSI

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