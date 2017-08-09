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Tavşancılspor sezonu açtı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Süper Amatör liginde mücadele edecek olan Tavşancılspor 2017-2018 sezonunun açılışı gerçekleştirdi.

Açılış törenine, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kocaeli Eski Milletvekili Salih Gün, Ak Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Tavşancılspor Kulüp Başkanı M.Servet Akkor, Fahri Başkan Tahsin Artut, Teknik direktör Suat Şık, sporcular ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

2017-2018 Sezon açılışı Dua ederek kurban keserek yapıldı. Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Toltar, sporun birlik ve beraberliğin gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi. Ayrıca Başkan Toltar Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Tavşancılspor'a başarılar diledi.

(UK-RFK-Y)



09.08.2017 13:45:10 TSI

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