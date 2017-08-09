YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeşilyurt Mahallesi Mevlana Parkı tamamlanmak üzere

Yeşilyurt Mahallesi Mevlana Parkı tamamlanmak üzere



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi çocukların güvenli, ailelerinin huzurlu vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını süren Yeşilyurt Mahallesi Mevlana Parkı inşaatı hızla ilerliyor.

Halkın en önemli yaşam alanlarından olan park ve sosyal alanların sayısı Başiskele'de gün geçtikçe artıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahalle sakinlerinin istekleri doğrultusunda uygun alanlara yeni park ve sosyal alanlar yapıyor. Kameriyeleri, basketbol ve futbol sahaları, çocuk oyun alanları gibi herkesin kullanabileceği donatıların monte edildiği parklar vatandaşların ilgi odağı.

Basketbol, voleybol, tenis sahası, yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, 15 adet piknik masası, 6 metrelik Mevlana anıtı, ahşap pergola ve 3 adet kameriyenin bulunacağı Yeşilyurt Mahallesi Gayret Sokak ve Damla Sokak arasında kalan 5 bin 679 metrekarelik park alanı çocukların eğlence, ailelerin dinlenme alanı olacak.

(UK-RFK-Y)



09.08.2017 13:45:20 TSI

NNNN

