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Arızlı-Umuttepe arasına alternatif yol geliyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde oluşturduğu alternatif yollarla hem ulaşımı kolaylaştırıyor hem de trafik sıkışıklığının önüne geçiyor. Bu kapsamda oluşturulan yeni alternatif yollar kent genelinde önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bu doğrultuda Arzılı-Umuttepe arasında alternatif bir yol oluşturuyor. Yol Kabaoğlu Mahallesi'ne kadar uzanıyor.

Umuttepe Hastanesi'ne ve Kocaeli Üniversitesi Kampüsü'ne gitmek için Derince Bölgesi'nden gelenler Kuruşeçme-Arızlı- Umutepe güzergâhından yeni alternatif yolu kullanarak ulaşım sağlayabilecekler. Böylelikle Umuttepe Bölgesi'ne batıdan da bir ulaşım koridoru açılmış olacak.

Derince ve Kuruçeşme'den Umuttepe KOÜ Hastanesi'ne ulaşım sağlayacak olan Arızlı-Kabaoğlu alternatif yolu 3 bin 500 metre uzunluğa sahip. Çalışma kapsamında yol bölümünde 17 bin 500 ton asfalt serilecek. Yol bölümüne 24 bin ton da asfalt altı plentmiks temel malzemesi döküldü. Yol, uygulamalarının tamamlanmasının ardından

hizmete girecek.

(UK-RFK-Y)



09.08.2017 13:45:33 TSI

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