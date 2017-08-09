Bilyoner.com KBL'de 2017-2018 fikstürü belli oldu
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KAYSERİ (İHA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 2017-2018 sezonu fikstürü İstanbul'da çekilen kura ile belli oldu.
14 takımın mücadele edeceği ligde, normal sezon 7 Ekim 2017 günü başlayacak ve 6 Ocak 2018 tarihindeki karşılaşmalarla ilk devre sona erecek.
Ligde 2. devre ise 13 Ocak ve 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak.
Fikstür çekimine göre, Bellona AGÜ Spor ilk hafta karşılaşmasında sahasında ligin yeni ekiplerinden Bornova Becker ile karşılaşacak.
(SK)
09.08.2017 13:47:24 TSI
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