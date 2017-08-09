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Başkan Doğan, Kocaeli Fotoğrafçılar Odası üyeleriyle bir araya geldi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:49
Başkan Doğan, Kocaeli Fotoğrafçılar Odası üyeleriyle bir araya geldi
Başkan Doğan, Kocaeli Fotoğrafçılar Odası üyeleriyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Fotoğrafçılar Odası üyeleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Kahvaltı programına Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Fotoğrafçılar Odası Başkanı İbrahim Şahin, Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin ile fotoğrafçılar katıldı.
Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Tam fotoğraflık diyebileceğimiz bir ortamda sizlerle birlikteyiz. Sosyal belediyecilik alanında Kapanca Sokak, Akçakoca Meydanı, Sırrı Paşa Caddesi gibi bölgelerde çalışmalar yaptık. Tarihi bölgelerde bu çalışmaları yapmak hiç de kolay olmuyor. Karaburç'un restore edilmesi yönündeki çalışmalarımız da devam ediyor. İzmit'in kültür turizm kenti olması yönündeki çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. İzmit artık sadece sanayi kimliği ile değil sanat kültür, turizm kimliğiyle de anılmaya başlayacak. Siz fotoğrafçılarımız, hem bu işin ticari hem de sanatsal yönünde hizmet veriyorsunuz. Bu anlamda sizlerle güzel projeler yapabiliriz. Sizler proje getirirseniz bizler her zaman desteğe hazırız. Hayat anı yakalamaktır. Fotoğrafçılık o anı ölümsüzleştirme ve kalıcı hale getirmektir. İnşallah o güzel anı hep birlikte yakalarız. Birlikte şehrimizi daha çok tanıtacağız. Turizmcilerle de buluşmalar yapacağız. Bütün çabamız ve çalışmalarımız kültür, turizm kenti İzmit içindir" dedi.
Rehber eşliğinde Fotoğrafçılarla birlikte projeyi geze başkan Doğan, "Göreve ilk geldiğimiz andan itibaren İzmit'in bir turizm şehri olacağına inandık ve bu amaç için elimizden geleni yaptık. Kapanca Sokak'taki binalar başta olmak üzere onlarca konak, camii, hamam restorasyonu gerçekleştirdik. Tabi ki bunlar kolay olan hemen tamamlanabilen işler değildi. Çünkü söz konusu olan tarihi yerler ve çoğu belediyemize ait olmayan istimlak edilerek çalışmalara başlanabilen yapılardı. Ama şuanda emeklerimizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akçakoca Meydanımız açık hava müzesi gibi oldu. Mahallenin ve bölgenin çehresi değişti, tarihine kavuştu. Kapanca Sokak'ta restorasyon çalışmalarımız neredeyse bitti. Devam ettiğimiz bazı konaklarımız var ama onalar bizim için engel değil. Sokak ve cephe iyileştirmelerimizi tamamladık, yerden yaptığımız aydınlatmalarla sokağımızın gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel bir yer oldu. Bölgenin gece halini muhakkak gelip görmelisiniz. Projesinde FETÖ engeline takıldığımız Kültür Tepesi 2. Etabımızı da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Kültür Tepesi'yle Tarih Koridorunun önemli bir ayağını tamamlamış olduk. Misafirlerimiz İzmit'in tarihini hissederek başladıkları gezilerini şehrin eşsiz manzarasını seyrederek sonlandıracaklar" şeklinde konuştu.
Kahvaltının ardından hep birlikte Tarih Koridoru gezildi. Fotoğrafçılar bölgede bol bol fotoğraf çektiler. Başkan Doğan, İzmitli fotoğrafçıların düğün çekimleri için Yeşil Konak'tan yararlanabilecekleri müjdesini de verdi.
(UK-RFK-Y)

09.08.2017 13:51:39 TSI
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