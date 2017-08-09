Kumru'ya gerdanlık
(Fotoğraflı)
Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde ilçe merkezini ikiye bölerek akan Elekçi Irmağı'nın ıslah çalışmaları devam ediyor.
Elekçi Irmağı'nın ilçe merkezinden geçen 1,5 km'lik bölümünün ıslah edilmesi ve estetik bütünlük kazandırmak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan çalışma hızla sürüyor. DSİ tarafından ırmağın her iki yanına yeni teknik ile istinat duvarları inşa ediliyor.
Kumru Belediye Başkanı G. Murat Hatipoğlu, ilçenin adeta gerdanlığı olan Elekçi Irmağı'nın ıslah edilmesinin yılların hayali olduğunu, bununda kendi dönemlerinde gerçekleşmesinden mutlu olduklarını belirtti. Başkan Hatipoğlu, "8 milyon liraya mal olacak çalışmalar hızla ilerliyor. Proje tamamlandığında şehrimiz bu gerdanlık sayesinde daha da değerli hale gelecek. Bu güzel yatırımın tamamlanmasıyla yaklaşık 1.5 km'lik bir alanda yürüyüş yolları ve peyzaj düzenlemeleri de hayata geçirilecek" dedi.
(MAK-SLH-Y)
09.08.2017 13:51:45 TSI
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